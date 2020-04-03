Türkiye’nin ilk iş yeri hekimi kaybı İzmir’de

İzmir Tabipler Odası, bir firmada iş yeri hekimi olarak görev yapan Dr. Muharrem İdiz’in (56) corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu sabah yaşamını yitiren İdiz’in, kayıtlara göre Türkiye’de corona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren ilk iş yeri hekimi olduğu bildirildi.

İŞ YERİ HEKİMLERİ DAHA KORUMASIZ

İş yeri hekimlerinin Sağlık Bakanlığına bağlı olmadığını belirten Prof. Dr. Funda Barlık Obuz şunları söyledi:

* Tüm sağlık çalışanları en çok etkilenen kesim. Ancak iş yeri hekimleri Sağlık Bakanlığına bağlı çalışmıyorlar. Bize iş yeri hekimlerinin koruma önlemlerinin, kişisel donanımlarının eksik olduğu bilgisi gelmişti.

* Bunun üzerine TTB olarak iş yeri hekimlerinin kişisel donanımlarının sağlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bir yazı göndermiştik.

* Sonucunun ne olduğunu, neler yapıldığını bilmiyoruz. İş yeri hekimleri için, iş yerlerine büyük sorumluluk düşüyor.

DSÖ KRİTERLERİ YERİNE GETİRİLMELİ

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Obuz, sağlık çalışanların, hekimlerin en ön safta çalıştığını belirterek, daha fazla can kaybı yaşanmaması için kişisel donanımlarının eksiksiz olması gerektiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Obuz “Kişisel donanım derken Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği kişisel koruyucu donanımda dört ürün var. Her hekim için profesyonel maske, arkadan açılıp kapanan önlük, siperlik ve eldivenin olması gerekir. Sadece maske yetmiyor” uyarısında bulundu.

İZMİR NEDEN İKİNCİ SIRADA?

Prof. Dr. Obuz, Corona virüsü vakaları, gerekse hekim kaybı konusunda İzmir’in ikinci sırada olmasının nedeninin nüfusla orantılı olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

* İzmir olgu sayısında ikinci ama nüfusla oranla değerlendirmek gerekir. İstanbul en kalabalık şehir, birinci sırada, ikinci kalabalık şehir İzmir. Şehrin büyüklüğüne göre sayıların değerlendirilmesi gerekir.

* Can kayıplarının önüne geçilmesinin tek yolu daha fazla korunma önlemi almak. Hasta olanların izole edilmesi. Toplumsal hareketliliğin kısıtlanması gerekiyor.