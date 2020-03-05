Türkiye’nin konuştuğu baba kız hakim karşısında

İstanbul Beyoğlu’nda kızına şiddet uygulayan bir babanın videosunun internete düşmesi büyük yankı uyandırmıştı. Videonun tepki çekmesi üzerine 21 yaşındaki öz kızını dövdüğü belirlenen baba Muzaffer A., ile babasını darp ettiği iddia edilen Tuğba A. hakkında karşılıklı “kasten yaralama” suçundan açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki sanık baba ve kızı katıldı.

“BANA TOKAT ATTI BEN DE ONA VURDUM”

Duruşmada ilk olarak savunma yapan Muzaffer A., olay günü evin pencerelerinin açılıp kapanmasıyla ilgili kızıyla tartışma yaşadıklarını söyleyerek, “Tartışma sonrası kızım bana bardak mı tabak mı anlamadığım bir şey fırlattı. Kafam kanamaya başladı” dedi.

Kızının daha önce de kendisine hakaret ettiğini ve tokat attığını söyleyen Muzaffer A., “Bana tokat attığı için ben de ona vurdum. Uyku halinde olduğum için boğazını sıkıp sıkmadığımı hatırlamıyorum. Yaptığıma çok pişmanım. Beraatimi talep ediyorum. Ben kızımdan şikayetçi değilim” dedi.

“ŞİKAYETİM DEVAM EDİYOR”

Tuğba A., ise savunmasında, pencere açıp kapama yüzünden babasıyla tartıştıklarını belirterek, “Babam beni itti, bu nedenle yanlışlıkla annemin idrar torbasına bastım ve torba patladı. Babam sonra beni duvara yasladı, yakamdan tuttu, bağırarak bana vurmaya başladı. Ayağım kaydı yere düştüm. Yerde darp etmeye devam etti, boğazımdan sıktı” dedi.

“KAMERA KAYDINI ANNEM YAPTI”

Arbede sırasında kendisini korumaya çalıştığını anlatan Tuğba A., “Ben babama tokat atmadım, belki arbede sırasında atmış olabilirim. Odada bulunan üçüncü kişi annemdir. Kamera kaydını, benim isteğim doğrultusunda annem yapmıştır. Şikayetim devam ediyor. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

ANNE DİNLENECEK

Mahkeme, Tuğba A.’nın annesi olan tanık Şefika A.’nın gelecek duruşmada dinlenilmesine karar vererek duruşmayı eteledi. Duruşmanın ardından baba ve kızı güvenlik görevlileri eşliğinde ayrı ayrı salondan çıkarıldı.