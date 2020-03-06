Türkiye’nin konuştuğu Menice: Türkçe öğretmeni olmak istiyorum

Edirne’den anne-babası ve 3 kardeşiyle geçtiği Yunanistan’da güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve ailesini kaybeden 12 yaşındaki Afganistan uyruklu Menice Arapzade, Konya’nın Ereğli ilçesinde ailesine kavuştu. Sözcü'nün ulaştığı Menice ailesine kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

“YUNANİSTAN'A GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Yunanistan'a bir kez daha gitmeyi düşünmediğini aktaran Menice, “ Yeni bir hayat kurmak için Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek istedik. Artık Yunanistan'a gitmek istemiyorum. 7 gün ailemden ayrı kaldım. Bir kez daha Yunanistan'a gitmek istemiyorum” dedi.

“PAZARTESİ GÜNÜ OKULUMA DÖNECEĞİM”

Türkiye'de okuluna devam etmek istediğini aktaran Menice, “ Türkiye'de kalıp okuluma devam etmek istiyorum. Türkçe öğretmeni olmak istiyorum. Pazartesi günü okuluma döneceğim” şeklinde konuştu.

“TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM”

Türk halkına da desteklerinden dolayı teşekkür eden Menice, “Kaybolduğumda Türk polisi beni gece gündüz aradı. Türk halkı olmasaydı şu an burada olamayabilirdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.