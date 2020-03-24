Türkiye’nin konuştuğu uygulamayı Yılmaz Özdil anlattı

Dünya ve Türkiye corona virüsü ile mücadelede zor günler geçirirken SÖZCÜ gazetesinin ‘Corona virüsüyle aranıza mesafe koyduk’ kampanyası Türkiye’nin gündemine oturdu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘gazete kağıdından virüs bulaşmaz’ açıklamasına rağmen, okurların habere ulaşırken virüs endişesi taşımaması için gazetenin dışını dört beyaz sayfayla kaplayan SÖZCÜ, dünya basın tarihinde de bir ilke imza attı.

YILMAZ ÖZDİL ANLATTI

SÖZCÜ gazetesi yazarı Yılmaz Özdil de twitter hesabından yayınladığı bir video ile bu uygulamayı takipçilerine anlattı. SÖZCÜ’nün dünya basın tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğini ifade eden Özdil videoda şunları kaydetti:

* SÖZCÜ gazetesi corona virüsü ile okurlarının arasına mesafe koydu. Büyük bir maddi fedakarlıkla gazetenin dışına bu dört sayfa monte edildi.

* Aslına bakarsanız evinize gelene kadar gazetenin iç sayfalarına değil göz bile değmez. Ancak, ‘acaba dış sayfasına virüs bulaştı mı?’ endişesini ortadan kaldırmak için SÖZCÜ gazetesi böyle bir şey gerçekleştirdi.

* Bu dışarıdaki dört beyaz sayfayı çıkarıp atacağız ve gazetemizi gönül rahatlığıyla okuyacağız. Gerçekten muhteşem bir durum. Gazetemizin sahibi Burak Akbay’a yurttaş olarak yürekten teşekkür ederiz.