Türkiye’ye gelen genç kadından tepki çeken hareket!

59 ülkeden 25 bin vatandaşın Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda İspanya’dan Samsun’a getirilen 93 Türk vatandaşı karayolu ile gece saatlerinde Tokat’ta kalacakları yurtlara transfer edildi.

Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Ballıca yurduna yerleştirilen vatandaşları taşıyan otobüste şoförün hemen arkasındaki koltukta oturan genç kadının yaptığı parmak hareketi görevlilerin tepkisini çekti.

HAREKET YAPTIĞINI ÖNCE İNKAR ETTİ

Yapılan hareketi görevliler ‘terbiyesiz’ diyerek yorumladı. Koltuğun arkasına gizlenerek parmağını gösteren genç kadın basın mensuplarının ‘neden hareket yaptınız?’ şeklindeki sorusu üzerine önce yaptığı hareketi inkar ederek, ”Hareket filan yapmadım. İzin alınmadan fotoğraflar çekiliyor” şeklinde cevap verdi.

”DIŞARIDAKİ İNSANLARA YAPTIM”

Daha sonrasında ise genç kadın ”Otobüste bizimle yolculuk yapan insanlar dışarıdaydı ve onlara yapıldı. Basına değildi o hareket.” diye konuştu. (İHA)