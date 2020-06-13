Türkiye’yi kana bulayacaktı… HTŞ operasyonunda tutuklandı

Emniyet ekiplerince geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonda, Suriye’deki terör örgütleriyle bağlantılı 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, terör örgütü HTŞ/HAD (Heyet Tahrir el-Şam) üyesi olan ve Suriye’de eğitim alan Cihat T.’nin Türkiye’ye geleceğini söyledi.

Bunun üzerine ekipler, Cihat T.’yi teknik ve fiziki takibe aldı. Cihat T.’nin geçen şubat ayında, mülteci kılığında Türkiye’ye girdiği saptandı.

DÜĞMEYE BASILDI

Yapılan çalışmalar sonunda polis 11 Haziran sabahı operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti düzenlenen operasyonda, Cihat T. ile HTŞ/HAD terör örgütü adına ‘cihat’ etmek amacıyla Suriye’ye gidip-geldikleri ve örgüte eleman temin ettikleri belirlenen Bülent B. (24), Ömer Faruk K. (35), Kenan K. (28), Salman Faris Ş. (31) ve Tuna Ç. (39) gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cihat T. ve Bülent B., ‘terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanırken, Ömer Faruk K., Kenan K., Salman Faris Ş. ve Tuna Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KANLI EYLEM PLANI

Cihat T.’nin Türkiye’ye bombalı eylem yapmaya geldiği ortaya çıktı. Cihat T.’nin cep telefonunda ise Suriye’de uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları ile bomba yapımı sırasında çekilen görüntüler ele geçirildi. (DHA)