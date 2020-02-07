“Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı” filmine MEB’den gişe desteği…

2015 yılının Sanat Markası Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Yapımcı Mehmet Bozdağ’ın, Fatih Sultan Mehmet’in akıncı birliklerinin anlatıldığı son filmi, “Türkler Geliyor/Adaletin Kılıcı filmine destek geldi.

VİZYON GÜNÜ TALİMAT VERİLDİ

Bozdağ Film Yapımcılık film vizyona girmeden 1 gün önce 16 Ocak 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğününe bir dilekçeyle başvuru yapmış. Dilekçesinde, 17 Ocak’ta vizyona girecek olan filmin Diriliş Ertuğrul, Kat’ül Amare, Yunus Emre, ‘Aşkın Yolculuğu’ yapımları gibi Türkiye’de ve dünyada milli ve kültürel değerleri diriltmeyi hedefleyen bir başyapıt olduğu belirtildi.

İMANLA MÜCADELE AZMİ VURGUSU

Filmin, Fatih Sultan Mehmet Han döneminde, Balkanlar’da Boşakklara yapılan zulmlere karşı, imkansızlıklar içerisinde bir avuç akıncının düşmanın kalbinde verdiği mücadeleyi beyaz perdeye taşıdığı belirtildi. Filmin ilhamını tarihin kurdetli dönemlerinden aldığı, azim ve kararlılık timsali akıncıların imanları ile mücadele azmini genç kuşaklara anlatmayı ve onlara tarih sevgisi aşılamayı hedefledikleri belirtilerek, destek istendi.

“KYK YURTLARIYLA DA ANLAŞMA YAPTIK”

Filme, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da destek verdiği, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda da gösterime sunulduğu belirtilerek, ilk ve orta dereceli okullardaki öğrencilere filmin tavsiye edilmesi talep edildi.

10 YAŞ ALTINA FİLM YASAKLI AMA MEB İLKOKULLARI DA ÇAĞIRDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yerli Sinema Eserlerine İlişkin Kayıt Tescil Belgesinde Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı adlı filmin 10 yaş altı için uygun olmadığı, ‘şiddet-olumsuz örnek’ içerikleri nedeniyle 13 yaş üzerinin ise aile kontrolünde izlenebileceği izni verilmesine rağmen MEB’in 6-11 yaş grubunun eğitim gördüğü ilkokullara da filmin izletilmesini önermesi dikkat çekti.

GENEL MÜDÜR YILMAZ, “ŞİDDET İÇERİYOR…”

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel müdürü Anıl Yılmaz imzalı talimatta; Kültür Bakanlığınca filmin izlenebilmesi için şiddet ve olumsuz örnek nedeniyle 10 yaş altına uygun olmadığı belirtildi. 13 yaş izleyici kitlesinin de ancak ailesiyle birlikte izleyebileceği kaydedildi. Ancak yine de dersler aksatılmadan, gönüllülük esasına göre gereğinin yapılması istendi.

GÖRME ENGELLİLER OKULUNA ÇAĞRI

Bakanlık filmle ilgili 81 il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla aralarında; resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liseler ile yatılı bölge okulları, meslek liseleri, öğretmen evleri, teknik liseler, görme engelliler, işitme engelliler, zihinsel engelliler ilk ve ortaokulları ile fen liseleri ve olgunlaşma enstitüleri dahil tüm eğitim kurumlara duyuruda bulundu.

FİLMİ 420 BİN KİŞİ İZLEDİ

Öte yandan 30 milyon TL’ye mal olduğu öğrenilen film aynı anda 360 ayrı noktada 17 Ocak’ta vizyona girmişti. Box Office Türkiye verilerine göre; Filmi 2 hafta 3 gün içerisinde 420 bin 221 seyirci izlerken, 6 milyon 247 bin 916 TL hasılat elde edildi.