TurkNet çöktü mü? TurkNet internet erişim sorununda son durum nedir?

Birçok TurkNet kullanıcısı internet bağlantısında sorunlar olduğunu dile getiriyor. Sosyal medya üzerinden binlerce yorum yapılırken, TurkNet destek sayfası ise kontrollerin devam ettiğini ve çözümleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

SOSYAL MEDYA’DA TURKNET ERİŞİM SORUNLARI HAKKINDA YAPILAN PAYLAŞIMLAR

TurkNet Destek’ten yapılan açıklamada; “Arka planda kontrollerimiz devam ediyor. Hızlıca çözümlemek adına elimizden gelen her şeyi sağlıyoruz.” denildi. Ayrıca kullanıcıların yorumlarına verilen yanıtlarda ise “Yaşadığınız sorunun farkındayız. Arka planda ekiplerimiz gerekli kontrollerini sağlıyorlar. En hızlı şekilde işlemleri tamamlayıp bilgi vereceğiz.” şeklinde bilgilendirme yapıldı.

KULLANICILARDAN YORUMLAR

-@TurkNetDestek turknet internette problem mi var? Bende bir cok yer ya aciliyor yada takilip kaliyorda…

-Turknet internet erişimi kesik… Şirkete telefon ile ulaşılamıyor… Web sitesine veya online işlemler menüsüne de ulaşılamıyor… Açıklama yapan bir ilgili yetkili de yok!!! Bu ne ciddiyetsizlik!! Insanları mağdur etmeye ne hakkınız var? @TurkNet @TurkNetDestek

-abi bizim bi internet vardı da @TurkNet

-#türknet hadi internet çöktü online ulaşamıyoruz. Soruna cevap bulamıyoruz.Telefonunuza ne oldu hepsi ulaşılamaz oldu

-5-6 saattir tüm Türkiye’de internet hizmetiniz kesildi, telefonlarınız siteniz uygulamanız yanıt vermiyor ve siz bir tane adam gibi bilgilendirici bir açıklama yapmıyorsunuz, kalite böyle zor zamanlarda belli olur.

-1 saattir turknet online işlemlere giremiyorum. Turknet Wifi İnternet yok 2 saattir. Müşteri hizmetleri çalışmıyor. Hayrolsun be daha ne olsun

@TurkNetDestek

-Az evvel @TurkNet gitti. Sesli yanıt sistemi de gitmiş? Geri gelir misiniz? @TurkNetDestek?

-bizde hala yok. youtube facebook harici hicbir yere girmiyor. turknet online islemlerde ayni sekilde

-öğleden beri problem yaşıyoruz ciddi yavaşlama söz konusu tahmini ne zaman düzelir??!! @TurkNetDestek

-Son durum olarak acayip ping sorunu var. İnternet hızı normal. Turknet yavaş yavaş düzeltiyor.