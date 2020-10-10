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Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kapsamında Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, "turuncu" kategoride aranan Nurgül Duran olduğunu açıkladı.

17:06 -
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Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, 23/24 Eylül 2020 tarihlerinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.

*Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Saha/Kadın Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya isimli teröristin koruması olan ve terörden arananlarda 1 Milyon TL'ye kadar ödülle “turuncu” kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edilmiştir.

*Nurgül Duran isimli teröristin; 2015-2016 yıllarında, Şırnak Silopi ilçesinde şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Silopi ilçesinde çukur-barikat olayları esnasında birçok eylemi koordine ettiği ve talimatını verdiği belirlenmiştir. İHA

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Son güncelleme: 17:13 10.10.2020
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