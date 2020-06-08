Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi!

Teröristlere ağır bit darbe daha indirildi. İçişleri Bakanlığı, Turuncu Liste’de yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde saha karargahında doktor olarak faaliyet yürüten ‘Doktor Deniz’ kod adlı Sadık Akmaz olduğu tespit edilmiştir.

*Teröristin 2016 yılında Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz’ın ve 2019 yılında Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörle mücadelede bir diğer açıklama da Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mehmetçiğin sınır bölgelerinde teröristlere ve kaçakçılara göz açtırmadığı belirtilerek, yapılan operasyonla 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyonda ayrıca, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.

MSB’den yapılan açıklamada, İran sınır hattında 24 saat esasına göre görev yapan Hudut Birliklerinin keşif ve devriye faaliyeti esnasında bir grup teröristin tespit edildiği belirterek, şunlar kaydedildi;

SİHALAR DESTEK VERDİ

*Eylem arayışında oldukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için derhal komando birlikleri bölgeye sevk edildi. Kahraman komandolarımız, Hudut Birliklerimizle koordineli olarak teröristleri yakın takibe alarak SİHA’larımızın da havadan desteği ile temas sağlandı.

*Teröristlerin İran istikametinde hududu geçerek kaçmaya çalışabileceği değerlendirilerek, bölgeye ilave komando kolları sevk edildi ve kaçış istikametleri kapatıldı.

*Mehmetçiğin ‘teslim ol' çağrılarına silahla karşılık veren teröristlere karşı başlatılan komando harekatına SİHA'lar da havadan görüntü ve ateş desteği sağladı. İcra edilen başarılı operasyonda 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

*Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 43 adet 7,62 kaleşnikof mermisi, 5 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 2 adet Yeasu telsiz, 1 adet cep bilgisayarı, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet şemsiye, 1 adet yağmurluk, 1 adet el dürbünü, 1 adet termal kıyafet, 1 adet termal dürbün ve 1 adet aksiyon kamera ele geçirildi. DHA

İLGİLİ HABER Son dakika... Bomba yüklü terörist yaralı olarak yakalandı