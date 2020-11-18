Tuttuğu kiralık katili canlı yayında izlemek istedi

Operasyon, Organize Suçlalar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İddiaya göre, polis ekipleri, Hollanda'da firari olan Tolga Hakan C., İstanbul’da M.A., ve B.D., ismli iki kişiye İstanbul’da bir cinayetin talimatını verdi.

İddiaya göre, Tolga Hakan C.'nin öldürmek istediği isim, Naci Şerif Zindaşti'nin yakını olan Kadir G. idi. Tolga Hakan C.’nin kiralık katillerle 600 bin TL’ye anlaştığı bilgisine ulaşan polis, şüphelilerin peşine düştü. İki şüpheli de peş peşe Avcılar’da yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ CANLI YAYINDA İZLEYECEKTİ

Polis, şüphelilerin araçlarında internet üzerinden canlı yayın yapan bir sistem ele geçirdi. Yapılan incleemede Tolga Hakan C.’nin cinayeti firari olduğu Hollanda'dan canlı yayında izlemek istediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve kiralık katil oldukları iddia edilen M.A. ve B.D., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

KADIKÖY’DEKİ CİNAYETİ DE ORGANİZE ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Tolga Hakan C. Nisan 2019'da Kadıköy Bağdat Caddesi'nde öldürülen İlhan Ünğan cinayetinden aranıyor. Naci Şerif Zindaşti'nin azmettiricisi olduğu iddia edilen cinayetle ilgili, tetikçinin de aralarında olduğu bazı şüpheliler olaydan kısa süre sonra yakalanmıştı.

Ancak olay sırasında İlhan Ünğan'ın yanında olan ve saldırı öncesinde tetikçiye adres bilgisini verdiği öne sürülen Tolga Hakan C. aramalara rağmen bulunamadı. Aranan şüphelinin Hollanda'da olduğu iddia edilirken, Zindaş'tinin yakınını niçin hedef aldığının araştırıldığı belirtildi.