Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı’nın 2.5 saatlik ifadesi ortaya çıktı

İzmir’e bağlı Menemen Belediyesi’nde 18 aracın kayıp olduğunu ve bu işin üzerine gittiğini belirten Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “171 adet gayrimenkulün üçüncü şahıslara verildiğini gördük. Kimin ne iş yaptığı belli değildi. Bu süre zarfında belediyeye kurumsal bir kimlik kazandırmak istedim. Bir şeyleri temizlemeye çalıştık. Belediyede çalışan kişi sayısı fazla, belediye sıkıntılı idi” dedi.

Kendisinin ticari bir yaşamı olduğunu, borç ve alacaklarını yine kendisiyle birlikte tutuklanan Mustafa İlhan’ın yönettiğini belirten Aksoy, şunları söyledi:

KİŞİSEL VERİLERİM MUSTAFA İLHAN’DADIR

– Üç tane villamızı Mustafa İlhan’a vermiştim. “Bana peyderpey ödersin” demiştim. Mustafa İlhan, Teoman'a (Satın Alma Müdürü Teoman Tuna) “Al şu parayı Dilek Hanım’ın (Serdar Aksoy'un eşi) kredi kartını yatır” demiş. Teoman'ın da Tarkan (İYİ Parti Karabağlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Tarkan Fikret Çalık) Bey ile arası iyi olduğu için parayı ona verip kredi kartına yatırmasını istemiş. Bunu daha sonradan öğrenip, kendisini arayarak teşekkür ettim. Bizim Tarkan Bey’le siyasi ilişkimiz vardı. Benim ödemeler, borçlar gibi kişisel verilerim Mustafa İlhan'dadır.

– Sosyal medyada, şantiyeyle ilgili sorunların olduğunu öğrendim. Akabinde bu arkadaşlarla sık sık görüşüp durum değerlendirmesi yaptık. Avukat M.Ç.’den bilirkişi statüsünde rapor istedim. M.O. “Koyundere şantiyesinde eksiklik var” diyordu. Nagihan Hanım (Muhasebe Müdürü) ise “Yok” diyordu.

18 ARAÇ KAYIPTIR DİYE RAPOR GELDİ

– 31 Mart'tan itibaren bir profesöre belediyenin fotoğrafını çektirdim, eksiklikler nelerdir diye. Nisan ayı sonuna doğru 18 aracın kayıp olduğuna dair rapor geldi. Temel hata elimizde güncel bir demirbaş listemizin olmamasıydı. Demirbaşlarımızın nerede olduğunu bilmiyorduk. Ben bu olayın üzerine gittim. Rapor belediyenin sisteminde de vardı. M.Ç.'nin hazırlamış olduğu raporun bir anda CHP Genel Merkezi’nde dolaştığını öğrendim. M.Ç. ve meclis üyesi H.Ü., bu raporu dolaştırmıştır. Bu nedenle M.Ç. hakkında gerekli işlemleri başlattık ve savunmasını istedim.

TEMİZLİK YAPARKEN BAZI ŞEYLERİ GÖTÜRMÜŞLER

– Belediyede kamu zararı olduğunu söyleyerek Nagihan Karaca, Mustafa İlhan ve Teoman Tuna’ya buna sebep olanları bulmaları talimatı verdim. Onlar da bana bir firmanın yapmış olabileceğini söylediler. 21-22-23 Şubat dönemlerinde görev verdiğim kişilerin temizlik yaparken de bazı şeyleri götürdüklerini ve kamu zararının oluştuğunu söylediler. Daha sonra avukatıma zararın giderilip giderilmediğini sordum. O da bana zararın giderildiğini söyledi. Gökhan Uzun'un neden bu konuya dahil edildiğini bilmiyorum. Benim için sürpriz oldu.

171 GAYRİMENKUL BAŞKALARININ ELİNDE

– Gazi Koşum’u (Fen İşleri Müdür Yardımcısı) tehdit ettiğim iddiası doğru değildir. Neden böyle bir iddiada bulundu bilmiyorum. M.Ç.'nin sisteme girmiş olduğu raporu isteyen benim. Verilen raporda 18 aracımızın kayıp olduğu yazıyordu. Bu komplo gibi bir şey. Arkadaşlarımın tamamını görevlendiren benim. Benim zaten maddi durumum iyidir. Göreve geldiğimde 171 tane gayrimenkulümüz başkalarının elindeydi. Bunları geri alabilmek için hukuk mücadelesi verdim.

GAMZE HANIM’A VERİLEN BELGE SAHTE

– Ben kurulu düzene devam etmedim. Barkod sistemine geçmem Menemen Belediyesinde büyük bir olay oldu. Gamze Hanım’a (hurda alım işine aracılık eden İYİ Parti Karabağlar İlçe Yönetimi’nden Gamze Yıldız) verilen belge sahtedir. Hem içeriği hem imzası sahtedir. Bir yazı yazılacaksa Yazı İşleri’nden çıkmaktadır. Bu evrakın sahte olduğu aşikardır. E-belediyeciliğe geçmeden önce 8-9 ay boyunca klasik kaşe kullandım. Sonra e-imzaya geçtim. İmza kaşem, bilgim dahilinde makam katındakilerde vardı. İmza benziyor ama kesinlikle benim imzam değildir. Kriminal raporlarda da imzanın sahte olduğu belirtilmiş. İmza kısmı başka bir belgeden fotokopi ile alınıp bu belgeye yapıştırılmış.

– Şantiyenin karşısında bulunan beton şirketi ile görüşmedim. Bu beton şirketinin ruhsatında sıkıntı olduğu için başkalarını görüştürdüm. 31 Mart seçimlerinden sonra borç içerisinde bir belediyeye geçtik. 171 adet gayrimenkulün üçüncü şahıslara verildiğini gördük. Kimin ne iş yaptığı belli değildi. Bu süre zarfında belediyeye kurumsal bir kimlik kazandırmak istedim. Bir şeyleri temizlemeye çalıştık. Belediyede çalışan kişi sayısı fazla, belediye sıkıntılı idi. 18 aracın kayıp olduğunu öğrendikten sonra bunları bulun, sonuna kadar gidin dedim. Onlar devletin malı, halkın malı. (İHA)