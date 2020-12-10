Tuvalete gitmek isterken uçurumdan aşağı yuvarlandı

Merkez Yenişehir İlçesi Çukurkeşlik Mahallesi’ndeki uçurum kenarında bulunan ormanlık alana giden 56 yaşındaki Mustafa Ümit Sarıbay, tuvalet ihtiyacını gidermek için ayağa kalkınca dengesini kaybetti. Yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan Sarıbay, kaya parçalarına takılarak aşağı düşmekten kurtuldu.

Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı arama kurtarma ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri şahsı kurtarmak için seferber oldu. Halat yardımı ile şahsın bulunduğu bölgeye inen ekipler, kafasında ve vücudunda kırıklar oluşarak kanlar içinde kalan Sarıbay’ı sedyeye sardı. Daha sonra ise şahsın yatırıldığı sedye halatla yukarıya çekildi.

Olay yerine ulaşan ambulansla Toros Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Ümit Sarıbay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.