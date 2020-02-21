Tuvaleti alamayınca çatıya çıktı

Aydın’da yaşayan Hüseyin İ., iddiaya göre, işlettiği Nazilli Belediyesi’ne ait Zafer Mahallesi’ndeki Cumartesi Kapalı Pazaryeri’nde bulunan umumi tuvalet için yapılan ihaleyi başkasının kazanması üzerine bunalıma girdi.

“DAYANACAK GÜCÜM KALMADI”

Altıntaş Mahallesi Belediye Meydanı’ndaki 7 katlı Özkul Apartmanı’nın çatısına çıkan Hüseyin İ., “Dayanacak gücüm kalmadı, ölmek istiyorum” diye bağırmaya başladı. Çevredekiler ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, çatının kenarına oturan ve yanına kimseyi yaklaştırmayan Hüseyin İ.’yi inmeye ikna etmeye çalıştı.

POLİSLER İNDİRDİ

Evli olduğu öğrenilen Hüseyin İ., polislere direnip, çatıdan inmezken, zaman zaman aşağıya sarktı. Polisler kendisine gereken desteği vereceğini söyledikleri Hüseyin İ.’nin dalgınlığından yararlanıp etkisiz hale getirdi. Yarım saat süren çabanın ardından indirilen Hüseyin İ., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra götürüldüğü Emniyet’teki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.