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Tuvaletini yapan kişiyi uyaran genç saldırıya uğradı

Bolu'da iddiaya göre cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyaran genç ve beraberindeki arkadaşı saldırıya uğradı. 2´si kadın 4 kişi, 2 gence tekme tokat saldırdı. Bir genç başına şişe atılması sonucu yaralanıp aracın üzerine yatarken bir kadın ardı ardına yumruk attı.

14:46 -
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Bolu’da iddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan bir genç, Sümer Merkez Camii’nin duvarına tuvaletini yapan kişiyi görerek durdu. Genç, “Caminin tuvaleti var. Duvarına tuvaletini yapma” diyerek uyardı. Bunun üzerine 2’si kadın 4 kişi, gence ve yanında bulunan arkadaşına tekme tokat saldırdı.

ARDI ARDINA YUMRUK

2 kişi ve yanlarında bulunan 2 kadın, gençlere ellerine geçirdikleri fayans parçalarını ve şişeleri fırlattı. Başına isabet eden şişe ile yaralanan genç, aracın üzerine yattı. Bir kadın da bunun üzerine gencin başına ardı ardına yumruk attı.

KARŞILIKLI ŞİKAYET

Hırslarını alamayan kişiler kendilerini uyaran gençlerin otomobiline de tekme attı. 2 grup daha sonra otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldı.

Gençler rapor alırken birbirlerinden şikayetçi oldu.

Bolu cami Kadın Tokat
Son güncelleme: 14:57 13.08.2020
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