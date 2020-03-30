İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinin Sakarya il binasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tam karantina alınmasını isteyen Ümit Dikbayır, ”Göçmenlere 40 milyar dolar, yani 250 milyar lira harcamakla caka satan bir iktidarın, milletine ayıracağı para sadece 100 milyar lira mıdır?” diye sordu ve önlemlerin yetersiz olduğunu savundu.

Dikbayır aynı zamanda, ”Milletimizi, bankaların, patronların inisiyatifine bırakamazsınız. Tamam vatandaşlarımız evde kalsın. Evde kalsın da, tuzu kuru efendiler, çocuklar evde taş mı yesin?” diyerek iktidara yüklendi.

Dikbayır’ın konuşmasından satır başları:

* Milletimize nefes aldıracak her adımı alkışlamak için ellerimiz hazır. Ancak, içinde milletimizin menfaatlerinin olmadığı paket ve adımlara karşı sesimizi yükseltmek için de nefesimiz hazır.

‘KENDİ MİLLETİNİZE 3 AY BAKAMAYACAK MISINIZ?’

* Vatandaşına birkaç ay bakacak gücü kendinde bulamıyor ve neredeyse herkesi başının çaresine bakmaya çağırıyor. Bu durumda, vicdan ve akıl sahibi her vatandaşım da şu sorulara yanıt bekliyor:

Altı milyon Suriyeliye 10 yıl baktınız. Kimine göre 40 milyar, kimine göre 50 milyar dolar harcadınız. Öz milletinize 3 ay bakamayacak mısınız? 18 yıllık iktidarınızın öyküsü ve özeti bu mudur?

‘GÖÇMENLERE 250 MİLYAR, VATANDAŞA 100 MİLYAR…’

Bu dönemde en önemli ihtiyacın şeffaflık olduğunu vurgulayan Dikbayır, açıklanan rakamların tartışılır olduğunu savundu ve şu soruları sordu:

* Türk milletini doğru bilgilendiriyor musunuz?

* Mesela; Covid-19’dan kaynaklanan ölümleri, zatürre diye kaydederek, felaketin boyutlarını gizliyor musunuz?

* Merkez Bankası’nın yedek akçesi nerede? İşsizlik fonundaki 130 milyar lira nerede? Seçim dönemlerinde ballandıra ballandıra anlattığınız o büyük ülke, o büyük devlet nerede?

* Biz biliyoruz ki, ülkemiz de devletimiz de büyüktür. Yeter ki devleti yönetenler, her şey insan için, her şey vatandaşım için diyebilsin. Ama bu iktidarın öncelikleri başka…