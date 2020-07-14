TV8 canlı izle! 14 Temmuz TV8 Survivor finali canlı yayını izle!

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2020 yarışması bu akşam final yaparak sezonu noktalayacak. TV8 kanalından canlı yayınlanacak Survivor 2020 finalini izlemek isteyenler haberimizdeki TV8 canlı yayın linkini kullanabilirler. İşte TV8 canlı yayın bilgileri…
14 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Survivor 2020
13:00 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor 2020 Büyük Final / Canlı
01:30 Survivor Ekstra / Canlı
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 8×8
TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ
TV8 Dsmart-Digiturk-Tivibu hangi kanalda?
TV8, D-Smart 28, Digiturk 28, Tivibu 29. Kanal, Teledünya HD: 29.KANAL ve SD: 907.KANAL
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4