Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TV8 canlı izle! 14 Temmuz TV8 Survivor finali canlı yayını izle!

Bu akşam binlerce izleyici ekran başında olacak ve Survivor finalini takip edecek. TV8 ekranlaından canlı yayınlanacak Survivor 2020 büyük finalini internet üzerinden canlı izlemek isteyenler sayfamızdaki bağlantıyı kullanabilirler. Barış ve Cemal Can'ın finalist olduğu Survivor 2020 büyük finalinde neler yaşanacağını TV8'den canlı takip edebilirsiniz...

19:33 -
Haberler Gündem
TV8 canlı izle! 14 Temmuz TV8 Survivor finali canlı yayını izle!

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2020 yarışması bu akşam final yaparak sezonu noktalayacak. TV8 kanalından canlı yayınlanacak Survivor 2020 finalini izlemek isteyenler haberimizdeki TV8 canlı yayın linkini kullanabilirler. İşte TV8 canlı yayın bilgileri…

TV8 CANLI YAYIN İZLE

14 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Survivor 2020
13:00 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor 2020 Büyük Final / Canlı
01:30 Survivor Ekstra / Canlı
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 8×8

TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ

TV8 Dsmart-Digiturk-Tivibu hangi kanalda?

TV8, D-Smart 28, Digiturk 28, Tivibu 29. Kanal, Teledünya HD: 29.KANAL ve SD: 907.KANAL

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

Acun Ilıcalı Adana AMASYA Ankara Antalya bodrum Bolu Burdur Bursa Çanakkale canlı canlı yayın Çeşme Çorum hangi kanalda internet Kınalıada Seda Sayan Survivor tv8 tv8 canlı izle Üsküdar
Son güncelleme: 19:37 14.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more