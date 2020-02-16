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Tv8 canlı izle! Survivor ilk bölüm canlı yayını!

Tv8 canlı yayınında bu akşam Survivor ekranlara geliyor. İzlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor 2020 bu akşam saat 20.00'da ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor'un ilk bölümünü izlemek için sayfamızda paylaştığımız Tv8 canlı yayınını izleme ekranını kullanabilirsiniz.

19:13 -
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Tv8 canlı izle! Survivor ilk bölüm canlı yayını!

Survivor 2020 resmen başlıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması ilk bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Beğeniyle takip edilen programın ilk bölümünü kaçırmak istemeyenler canlı olarak Tv8 ekranlarını takip edebilirler. İşte Survivor ilk bölümü Tv8 canlı izleme ekranı.

SURVİVOR 2020 İLK BÖLÜMÜYLE EKRANLARDA!

Sevilen yarışma programı Survivor bu akşam 20.00’da Tv8 ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının ilk bölümünde yaşananları canlı olarak aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

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Son güncelleme: 19:15 16.02.2020
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