Twitter, erişim sorununun nedenini açıkladı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, gece saatlerinde geniş çaplı bir erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Siteye giriş ve kullanım bazı bölgelerde tamamen kullanılamaz hale gelirken, akıllara bir hack saldırısı ihtimalini getirdi.

TWİTTER AÇIKLAMA YAPTI

Twitter yapılan açıklamaya göre söz konusu sorunlar, Twitter'ın sistemlerinde yanlışlıkla gerçekleştirdiği bir değişiklikten kaynaklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son erişim sorunu, dahili sistemlerimizde yanlışlıkla gerçekleştirdiğimiz bir değişiklikten kaynaklandı.”

Twitter Destek, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Twitter pek çoğunuz için çöktü ve onu yeniden çalışır hale getirmek için çalışıyoruz. Dahili sistemlerimizde sorunlar yaşadık ve bir güvenlik ihlali ya da hack girişimine dair kanıt bulamadık.” ifadelerini kullandı.

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