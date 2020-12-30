Üç aylık hamile kadın foseptiğe düştü

Olay, 27 Aralık günü Seyhan Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Ertunç Cengiz, kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle eşi Nehir ve kızı Beren'le hastaneye geldi. İşlemlerini yaptırdıktan sonra hastanenin kantinine gelen aile burada oturmaya başladı.

KAPAK ÜZERLERİNE KAPANDI

Bir süre sonra 4 yaşındaki kızının, kapağı yarı açık olduğu öne sürülen foseptiğin üzerinde durduğunu gören Nehir Cengiz, Beren’i almak için hamle yaptı. Ancak Nehir Cengiz, kapağın açılmasıyla 6 metrelik foseptiğe düştü. Bu sırada kapak yeniden üzerine kapandı.

KIZININ YARDIM ÇIĞLIĞI KURTARDI

Kızının “Annem düştü” çığlıklarını duyan baba Ertunç Cengiz, kapağı kaldırdığında eşinin foseptiğin içerisinde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler beline ip bağladıkları üç aylık hamile kadını vinç yardımıyla çıkardı. Bacağında parçalı kırık olduğu tespit edilen Nehir Cengiz'e dört adet platin takıldı.

ÇOCUK DÜŞSEYDİ NE OLACAKTI?

Tedavisi süren Nehir Cengiz, “Hamile olduğumdan dolayı fazla ilaç veremedikleri için acıya dayanamıyorum. Bebeğimin iyi olduğunu söylediklerinde rahatladım. O foseptiğe ben değil de bir çocuk düşseydi ne olacaktı? Sorumlularından şikayetçi olacağım” dedi. (DHA)