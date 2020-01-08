Üç günlük yağış barajlardaki doluluk oranını artırdı

İstanbul&#8217;da etkili olan yağmur ve fırtına İstanbullulara zor anlar yaşatırken barajlardaki doluluk oranı yükseldi.. FOTO: İSKİ. Yağmurun başladığı pazar günü yüzde 39.31 olan doluluk oranı son yağmurla birlikte yüzde 49.88 oranına ulaştı. (DHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/uc-gunluk-yagis-barajlardaki-doluluk-oranini-artirdi-5555439","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/uc-gunluk-yagis-barajlardaki-doluluk-oranini-artirdi-5555439","pageType":"yazi","pageIdentifier":5555439,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u00dcu00e7 gu00fcnlu00fck yau011fu0131u015f barajlardaki doluluk oranu0131nu0131 artu0131rdu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5555439,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/uc-gunluk-yagis-barajlardaki-doluluk-oranini-artirdi-5555439/","headline":"u00dcu00e7 gu00fcnlu00fck yau011fu0131u015f barajlardaki doluluk oranu0131nu0131 artu0131rdu0131","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/08/iecrop/baraj-iha1_10452104_16_9_1578469289-880x495.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","dateCreated":1578469391,"datePublished":1578469391,"dateModified":1578469391,"info":"{"seo_news":"false"}"});