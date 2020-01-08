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Üç günlük yağış barajlardaki doluluk oranını artırdı

İstanbul'da pazar akşamından itibaren etkili olan yağmur, barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 artırdı.

10:43 -
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Üç günlük yağış barajlardaki doluluk oranını artırdı

İstanbul’da etkili olan yağmur ve fırtına İstanbullulara zor anlar yaşatırken barajlardaki doluluk oranı yükseldi.

FOTO: İSKİ

Yağmurun başladığı pazar günü yüzde 39.31 olan doluluk oranı son yağmurla birlikte yüzde 49.88 oranına ulaştı. (DHA)

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