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Üç işçide corona tespit edildi, fabrikada üretim durduruldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, 3 işçinin corona virüsü testinin pozitif çıktı. İşçiler tedavi altına alınırken fabrikada üretim durduruldu.

16:34 -
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Üç işçide corona tespit edildi, fabrikada üretim durduruldu

Zonguldak Alaplı’da faaliyet gösteren iplik fabrikasında çalışan 3 işçinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İşçiler, Alaplı Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, fabrikada filyasyon çalışması yaptı. İşçilerin temasta bulunduğu diğer kişilerin de tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Fabrikada çalışan 80 işçinin ise evlerinde izole edildiği ve şu ana kadar herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı belirtildi. Fabrika yönetimi ise 1 Haziran´a kadar üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı. (DHA)

Corona Sağlık Zonguldak
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