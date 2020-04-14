Uçuşlar ne zaman başlayacak? Türk Hava Yolları yeni tarihi paylaştı…

Corana virüsü havayolu taşımacılığının adata kabusu oldu. Hem dünyada hem de Türkiye'de birçok şirket bütün uçuşlarını iptal etti ve satılan biletlerin parasını iade etmek zorunda kaldı. İnsanların artık en merak ettiği konulardan biri uçuşların tekrardan ne zaman normale döneceği oldu. Uçuşların tekrar başlayacağı tarihi merak eden internet kullanıcıları ‘uçak bileti satışı başladı mı?' sorusunu aratmaya başladı. Peki uçuşlar tekrar ne zaman başlayacak? Havayolu şirketleri uçak bileti satışlarına başladı mı? İşte havayolu ile ilgili tüm bilgiler…

THY ve PEGASUSU UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları, dış hatlarda planlanan uçuşlarını 28 Mart'ta 1 Mayıs tarihine kadar durdurduğunu açıklamıştı. THY’den bugün yapılan açıklamada ise dış hat uçuşlarının 20 Mayıs’a kadar iptal edildiği bildirildi. İç hat uçuşlarda ise değişiklik olmadı. İç hatlarda ise uçuşlar 4 Nisan'da sona ermiş, tekrar başlayacağı tarih olarak 20 Nisan gösterilmişti.

Açıklamada şöyle denildi:

“Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda

Tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.”

Ülkemizde en çok kullanılan bir diğer havayolu firması olan Pegasus da seferlerini Sivil Havacilik Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile 28 Mart'ta durdurduğunu açıklamıştı.

İki firmanın da tekrardan ne zaman uçuşlara başlayacağı resmi olarak açıklanmadı.