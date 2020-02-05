Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu yoğunluğu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazasının ardından uçuşlar iptal edildi.

Özel bir havayolu şirketi seferler iptalleri için 5-6 Şubat uçuşlarından ücretsiz iptal ve değişikliğe gitti.

Kimi yolcular ise otellere yönlendirilirken kimi yolcular ise İstanbul Havalimanı’na götürüldü.

Otel işlemleri sırasında otel danışmasının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yolculardan Hatice Topçu, “Saatlerdir bekliyoruz. Sadece 4 bilgisayar çalışıyormuş. İnanılmaz bir kuyruk var” ifadelerini kullanırken Arif Gürbüz, “Bir kazadır olabilir. Ama ondan sonra sahiplenmeme var. Bir bilgi vermiyorlar. İki saat bekledik sadece bir otel kağıdı aldık.” dedi. (DHA)

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