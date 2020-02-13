Uçak kazasından yaralı kurtulan kadın: “Halen şoktayım”

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yollarına ait uçak, 5 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmak isterken pistten çıkıp 3 parçaya ayrılmıştı. Üç kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada yaralanan 180 kişi arasında bulunan 47 yaşındaki Hatice Parıldar o an ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Kızının doğumu için İzmir'den Ordu'ya aktarmalı gelmek üzere yola çıkan Parıldar, İstanbul’a inene kadar her şey normal olduğunu ve o esnada çok korktuklarını anlattı. Parıldar, “Çok kötüydü, benim emniyet kemerim bağlı olduğundan ben biraz ufak sıyrıklarla atlattım. Bir ara kafamı vurdum, sonrasını hatırlamıyorum. Yaklaşık 25 dakika baygın kalmışım” dedi.

“BİZİ KURTARAN YOK MU DİYE ÇIĞLIKLAR ATTIK”

Olay anında şokta olduklarını ve kurtarılmayı beklediklerini ifade eden Parıldar, “Anlatamıyorum. Kolum dirsekten bileğe kadar ezildi, boynumda zedelenmeler var. Ödemler de oluşmuş. Bizi orada kurtardılar ama ön tarafta yangın, arka tarafta yangın, çığlıklar ve bağıranlar. Bize, ‘patlama olabilir hemen çıkalım' dediler ama gidemiyorum. Sonra görevliler gelip bizi kurtardı” diye konuştu.

Çok korktuklarını ve halen olayın etkisinde olduklarını ifade eden Hatice Parıldar şunları söyledi: “Yerlerde insanlar yatıyor, kafasından darbe alanlar oradaydı. Ambulanslar geldi, ben onlara benden daha ağır yaralılara müdahale etmesini söyledim. Uzun süre bu şoku atamayacağım üzerimden. Gözümü kapattığım zaman önüme geliyor, dün çarşıda ambulansın siren sesini duyunca olduğum yerde kaldım. Şoka girdim. O anı yaşamış gibi oldum.”

“ÖLEN KİŞİLERDEN BİRİ KARŞIMDA OTURUYORDU”

Kaza sonrası hayatını kaybeden kadınlardan birisinin tam karşısında oturduğuna dikkat çeken ve hayatını kaybettiğini haberlerden gördüğü ifade eden Hatice Parıldar, “Fotoğrafını görünce şok oldum, ağladım. Beni susturamadılar. İzlememem televizyonu kapattılar için” şeklinde konuştu.

“ŞOKUN ETKİSİ İLE 2 GÜN UYUMADIM”

İniş esnasında uçağın hızlı olduğunu iddia eden ve şikayetçi olduğunu belirten Parıldar, şu ifadelere yer verdi: “Rüzgarı önüne almış o nedenle bizi aşağıya atmış, orası resmen uçurumdu. Sonuna kadar şikayetçiyim, ben çocuğumun doğumuna gelmek için çıktım yola, çocuğuma söyleyemedim. Ona, hava şartlarının kötü olduğunu söyledim ve kandırdım. Şokun etkisi ile 2 gün uyuyamadım.” (İHA)