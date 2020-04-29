Corona virüs salgınının ülkemizde etkisinin başladığı ilk günlerde uçak seyahati kısıtlandı, ardından da neredeyse tüm uçuşlar durduruldu. Başta seyahat etmesi gereken vatandaşlar uçuşlar ne zaman başlayacağını merak ediyor. Uçak seferleri başlama tarihi belli mi?

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur.

* Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden talep formu doldurabilirsiniz.

Bir açıklama da Pegasus'tan geldi;

Corona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 16.05.2020 tarihinden 27.05.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferleri iptal edildi.

25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden corona virüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

– Biletinizi açığa almak ücretsizdir.

– Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.

– Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.

– Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

Ücretsiz Değişiklik:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

– 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik yapabilirsiniz.

– 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.

– Bilet değişikliği yaparken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

Ücretsiz İade:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

– 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için iade ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabilirsiniz.