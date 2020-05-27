Uçak, tren ve otobüs seferleri ne zaman başlayacak? İşte ulaşımda atılacak normalleşme adımları

Corona virüsünün ülkemizde görüldüğü Mart ayı ile birlikte birçok ulaşım aracının seferleri durdurulmuştu. Şehirler arası gelen yasak sonrası, uçak, tren ve otobüs seferleri iptal edilmiş, ulaşım seyahat izni ile yapılmaya başlanmıştı. Peki, uçak, tren ve otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

UÇAK SEFERLERİ 4 HAZİRAN'DA

Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye'de havayolları firmaları bütün seferlerini iptal etmişti. Yapılan yeni açıklamaya göre Türk Hava Yolları (THY) 4 Haziran'da iç hat seferlerini başlatacak. Pegasus, SunExpress gibi ülkemizdeki diğer havayolları firmaları da uçuşlarını aynı tarihte başlatmayı planlıyor.

TREN SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'de ulaşımın sağlandığı bir diğer önemli ulaşım aracı da trenler. Corona virüsü sebebiyle uzun zamandır seferlerini iptal eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri de 28 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Perşembe günü il seferin Ankara-İstanbul arasında 07.00'de olacağını belirtti. Yüksek Hızlı Tren için biletler ise 25 Mayıs tarihinde satışa çıkmıştı.

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'de en merak edilen konulardan biri de otobüs seferlerinin ne zaman başlayacağı konusu. Türkiye'de en büyük dört otobüs firması, yaptığı açıklama ise 4 Haziran'da seferlerin başlayacağını belirtti. Pamukkale,Ulusoy, Metro ve Kamilkoç’tan yapılan açıklamada, “4 Haziran’da yola çıkıyoruz” ifadeleri kullanıldı.