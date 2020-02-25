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Uçakta dikkat çeken iddia… Doğruysa çok vahim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsünün İran'da ortaya çıktığı ve çok sayıda ölüme neden olduğu Kum kenti için Tahran yönetimine karantina tavsiyesinde bulunmuştu. Ankara Esenboğa'ya iniş yapan uçakta, 132 yolcunun arasında Kum kentinden yolcuların da bulunduğu iddia edildi.

14:14 -
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Uçakta dikkat çeken iddia… Doğruysa çok vahim

İran’dan tahliye edilen 132 Türk yolcu ve mürettebat, THY uçağı ile Ankara Esenboğa’ya iniş yaptı. Uçaktaki 132 yolcu ve mürettebat arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Tahran yönetimine karantinaya almasını tavsiye ettiği Kum kentinden yolcuların da olduğu öne sürüldü.

Bakan Koca, İran’ın Kum kentini karantinaya almaması üzerine Türkiye’nin İran’a karşı sınır kapılarını kapattığını açıklamıştı.

14 GÜN KARANTİNA

Tahliye edilen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrollerinin ardından karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecek.

Ankara İran Sağlık Sağlık Bakanı Tahran THY Türkiye
Son güncelleme: 14:26 25.02.2020
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