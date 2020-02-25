Uçakta dikkat çeken iddia… Doğruysa çok vahim

İran’dan tahliye edilen 132 Türk yolcu ve mürettebat, THY uçağı ile Ankara Esenboğa’ya iniş yaptı. Uçaktaki 132 yolcu ve mürettebat arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Tahran yönetimine karantinaya almasını tavsiye ettiği Kum kentinden yolcuların da olduğu öne sürüldü.

Bakan Koca, İran’ın Kum kentini karantinaya almaması üzerine Türkiye’nin İran’a karşı sınır kapılarını kapattığını açıklamıştı.

14 GÜN KARANTİNA

Tahliye edilen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrollerinin ardından karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecek.