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‘Uçan torbacı’ bacağını böyle kırdı

Mersin'de uyuşturucu madde ticaretinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'torbacı' tabir edilen sokak satıcısı, polislerden kaçmak isterken 5 katlı bir binanın damından, karşıdaki 4 katlı bir binanın damına atlayınca ayağı kırık vaziyette yakalandı.

15:55 -
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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce de uyuşturucu madde ticaretinden dosyası bulunan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.’yı takibe aldı.

Merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi’nde polisleri fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Polislerden kaçarken 5 katlı bir binanın damına çıkan şüpheli, yakalanacağını anlayınca karşı tarafta bulunan 4 katlı bir binanın damına atladı. Atlamanın etkisiyle ayağını kıran şüpheli, polislerce kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, paketler halinde satışa hazır 3 parça eroin ele geçirildi. Ambulansla hastaneye götürülen şüpheli, tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi. (İHA)

Emniyet Mersin uyuşturucu
Son güncelleme: 16:02 31.01.2020
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