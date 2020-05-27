Uçmasa bile para ödenecek

Orman Bakanlığı, bu yaz orman yangınlarıyla havadan mücadele için iki ayrı ihale açtı. 13 Şubat'ta helikopter ve 20 Şubat'ta uçak ihalesi yapıldı.

2 yıldır Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarını hangarda tutan ve Ruslar teklif vermeyince yangın söndürme uçağı ihalesini iptal eden bakanlık, helikopter ihalesinin sonucunu 18 Mayıs'ta açıkladı.

İhaleyi yine Bordo Mimarlık adlı şirket aldı. Bakanlık şirkete 6 ay için 142 milyon lira ödeyecek. Sonuç açıklanmadan önce 1 Mayıs'ta başlayan sözleşme süresi 28 Ekim'de sona erecek.

Helikopterler Türkiye geneli ile gerektiğinde K.K.T.C. ve yabancı ülkelerde çıkacak orman yangınlarında kullanılabilecek. 6 Mart'ta imzalandığı belirtilen sözleşmeye göre, her helikopter için günlük 1 saat 30 dakika garanti uçuş saati öngörüldü. Buna göre 25 helikoptere toplam 4 bin 746 saat garanti verildi.

Yangın olmasa da bu para şirkete ödenecek. Sözleşmede, yüklenici olarak “Bordo Mimarlık İnşaat ile EAB Havacılık İş Ortaklığı” gösteriliyor. İki şirket de Bordo Grup iştiraki. Orman Bakanlığı geçen yıl nisan ayında “21b-pazarlık” usulü ile kapalı kapılar ardında yaptığı ihaleyi yine bu mimarlık şirketine vermişti. 2019'da Bordo Mimarlık'a 18 helikopterin 5 aylık kiralaması için 105 milyon lira ödendi.

UÇAKSIZ MÜCADELE

Orman Bakanlığı'nın geçen yıl orman yangınlarına helikopterle müdahale planı başarısız oldu. THK'ya uçuş izni verilmeyince sadece İzmir'de 500 hektar orman yandı. Bakanlık, şubatta helikopter ve uçak ihalesi açtı. Ama öyle bir şartname hazırlandı ki, kayyum atandığı halde THK yine ihaleye giremedi. THK uçakları 4.900 litre kapasiteliydi, ihalede 5 bin litre şartı konuldu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “İhaleye çıkarız” dedi ancak olmadı.

KOMŞUYA MUHTAÇ ETTİLER

2 yıldır THK uçaklarını hangarda tutan ve işi özel sektöre ihale eden Türkiye, Kuzey Kıbrıs'ta geçen hafta çıkan orman yangınını söndürmek için uçak gönderemedi. Türkiye'den gönderilen helikopterler yetersiz kalınca Yavru Vatan, Rum kesiminden yardım istedi. Yangına Güney'den gelen uçak müdahale etti.

1986'dan bu yana 35 yıl orman yangınlarında büyük başarılara imza atan Avrupa'nın en büyük özel yangın söndürme filosuna sahip THK, geçen yıldan sonra, kayyum atanmasına rağmen bu yıl da devre dışı bırakıldı. THK'nın 6'sı faal durumda 9 CL-215 tipi uçağı, AKP iktidarı tarafından 2 yıldır hangarda tutuluyor.

