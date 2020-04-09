Ücretsiz dağıtılacağı söylenmişti ama valilik parayla maske satacak!

Eskişehir Valiliği’nin talebi ile Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Sanayi Odası üyelerine gönderilen mesaj büyük şaşkınlık yarattı. Gönderilen mesajda 10 ve üzeri çalışana sahip iş yerlerine valilik aracılığıyla bedeli karşılığında maske temin edileceği belirtildi. Sanayici ve tüccarlara gönderilen mesajda ”Sayın üyemiz, corona virüsü nedeniyle toplu iş yerlerinde maske zorunlu hale gelmiştir. Teminde sıkıntıları önlemek için maskeler, 10 üzeri çalışana sahip iş yerlerine valilikler aracılığıyla bedeli karşılığı temin edilecektir. Maske taleplerinizin valiliğimize iletilmek üzere tinyurl.com/t3ym3qa üzerinden bugün 12.00”ye dek bildirmenizi rica ederiz” denildi.

Eskişehir valilik yetkilileri, bunun Sağlık Bakanlığı’nın bir çalışması olduğunu, 81 il valiliğine aynı yazının gönderildiği ifade edilerek şunları söyledi: ”Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi vatandaşlarımıza maskeler ücretsiz verilecek. Talepleri doğrultusunda PTT aracılığıyla maskeleri adreslerine teslim edilecek. Sağlık Bakanlığı’nın 81 ilde yaptığı uygulamada, 10 kişiden az işçisi olan iş yerlerine ücretsiz maske verilecek. 10 kişiden fazla çalışanı olan iş yerleri de maskeleri fahiş fiyattan almamaları için böyle bir uygulamaya gidilmiştir.”

GAZİANTEP SANAYİ ODASI DA SİTESİNDEN DUYURDU

Gaziantep Sanayi Odası da internet sayfasından yaptığı duyuru ile valilikler aracılığıyla maske satışının yapılacağını duyurdu. Maske temininde yaşanacak sıkıntılar nedeniyle böyle bir uygulama gerçekleştiği belirtilen duyuruda, şu ifadeler yer aldı:

* Corona virüsü salgının yayılmasını önlemek için cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sanayi iş yerlerinde çalışanların kullanması zorunlu hale getirilen maske temininde yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi adına ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda bahse konu maskelerin 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine valilikler aracılığıyla bedeli karşılığında maske dağıtılması hususu gündeme gelmiştir.

* Bu kapsamda, odamız üyesi sanayi iş yerleri ve bu iş yerlerinde çalışan işçi sayılarının ivedilikle tespit edilerek çalışanların, iş yerlerinin ihtiyaç duyduğu maske dağıtım planının yapılması gerekmektedir. Maske talep formunu eksiksiz olarak doldurmanız halinde ihtiyacınızı tespit etmiş olacağız. İşletmelerinizde çalışanların kullanmak zorunda oldukları maskelerin temini için gerekli izinler alınmış olup, maskeler GSOMEM Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Danışmanlık Hiz. A.Ş. tarafından bedeli karşılığında satılacaktır.