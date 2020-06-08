Ücretsiz izne çıkarılan işçiler isyan etti!

DİSK Dev Turizm-İş Marmara Bölge Şubesi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü’nde yaşanan sorunlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Çalışanların mağdur edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Bütün dünyanın corona virüsüyle mücadele ettiği bugünlerde biz emekçiler sadece coronayla mücadele etmiyoruz maalesef. Çalışanlar olarak salgının ülkemize geldiği ilk günlerden itibaren ciddi mağduriyetler yaşadık.

*Pek çok işyerinin kapatılmasıyla ya işsiz kaldık ya da ücretsiz izin, zorunlu yıllık izin kullandırılması gibi uygulamalara maruz bırakıldık.

“İDARİ İZİNLERİN İPTAL EDİLDİĞİ SÖYLENDİ”

*Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü tarafından 23 Mart tarihinden sonra 6 Nisan'a kadar bütün tesislerin kapalı olacağı ve işçilerin idari izinli olacağı bildirildi.

*Ancak sonra da “Biz 30 Mart'tan itibaren kısa çalışma ödeneğine başvurduk” denilip idari izinlerin iptal edildiği söylendi. İş-Kur'un kendilerine başvuru tarihinden itibaren ücret ödemeyin dediği ve kendilerinin de ödeme yapamayacağını söylediler.

“6 AY HİÇBİR ÖDENEK VERİLEMEYECEK”

*İş-Kur'a Kısa Çalışma Ödeneği için yapılan başvuru reddedildi. Bu durumda biz hiçbir ücret ödenmeden ücretsiz izinli durumunda olduk.

*Ücretsiz izin ödeneğiyle ilgili de şu ana kadar bir gelişme olmadı. Tesislerin Eylül'de açılacağı, bizim o zamana kadar ücretsiz izinde olduğumuz bildirildi. Yani Mart'tan itibaren 6 ay boyunca hiçbir ödenek verilmeden ücretsiz izinde sayılacağız.

“SONUÇ ALAMADIK”

*İşletmeye bağlı çocuk yuvasında çalışan öğretmen arkadaşlarımızın yarısı 1 Haziran'dan itibaren işbaşı yaptı. Ancak diğer yarısının akıbeti belli değil. Velilerden Mart ödemesi alındığı halde yuva çalışanlarına Mart maaşı dahi yatırılmadı.

*Üniversitenin çeşitli seviyedeki yöneticileriyle defalarca idari izinli olma hakkımızın geçerli olması ve ücret ödemelerimizin eksiksiz yapılması gerektiğiyle ilgili görüşmeler yaptıysak da sonuç alamadık.

“AÇLIKTAN SÜRÜNMEYE MAHKUM ETMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

*Bize baştan idari izinlisiniz dedikleri zaman ödenek vardı da şimdi mi yok? Yıllardır bu üniversitede çalışan, hocalarına, öğrencilerine ve personeline hizmet veren bizler biliyoruz ki ücretli izinli olduğumuzda ücretlerimiz ödenebilir. Bizi açlıktan sürünmeye mahkum etmelerine izin vermeyeceğiz.