Ücretsiz maske başvuru formu nasıl doldurulur? Eczanelerden ücretsiz maske alımı…

Corona virüsü ile mücadele kapsamında hükümet tarafından maske satışlarının yasaklandığı ve her vatandaşa 10 gün için 5 tane ücretsiz olarak maske dağıtılacağı açıklanmıştı. Başvurular İlk önce EpttAvm üzerinden başlamış daha sonra ise e-Devlet üzerinden devam etmişti. Son olarak ise ücretsiz maskeler eczaneler üzerinden dağıtılmaya başlandı. Peki eczanelerden ücretsiz olarak maske nasıl alınacak?

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

Vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile temin edebilecek. Dün öğle saatlerinde başlayan ücretsiz maske uygulamasının ikinci bir emre kadar devam edeceği açıklandı.

ÜCRETSİZ MASKE E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI

MESAJLAR KADEMELİ OLARAK ATILACAK

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararıyla ilgili açıklama yaptı. SÖZCÜ’ye konuşan Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Eczanelerden ne zaman maske alınabilecek?” sorusuna şu yanıtı verdi: Şöyle bir önlemimiz var, Sağlık Bakanlığı o 20-65 yaş arası gruba toplu mesaj atmayacak. Kademeli bir şekilde mesaj atacak. Mesajı gelen vatandaşımız eczaneye gelecek. Diyelim yarın 50-65 yaş arasına mesaj gelecek, belki 3 saat sonra 30-50 yaş arasına mesaj gelecek. Yığılmayı bu şekilde önlemeyi planlıyoruz. 10 gün için kişi başı beş maske verilecek. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.