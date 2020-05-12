Ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor mu? Cerrahi maske satış fiyatı ne kadar?

Yasaklanan maske satışının geçtiğimiz haftadan itibaren yeniden satışa sunulmasıyla vatandaşlar ücret karşılığında cerrahi maske alımına başladı. Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecek. Peki e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen ücretsiz maske başvurusu devam ediyor mu?

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI SÜRÜYOR MU?

Ücretsiz maske dağıtımının sona erdiğine ilişik bir açıklama yapılmadı. Halen aktif olan e-Devlet maske başvurusu sayfası üzerinden başvurularınız gerçekleştirebilirsiniz.

CERRAHİ MASKE SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin, adedinin KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satışa sunulacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, 8 Mayıs'ta İstanbul'da, akabinde büyük şehirlerden başlayarak diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maske satışı yapılabilecek.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışı mümkün hale gelmiştir.

* Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır.