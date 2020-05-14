Ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor mu? Ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır?

Corona virüsünden korunmak ve virüsün yayılmasını önlemek için maske takılması hayati öneme sahip. Doktorlar, maske takmadan dışarıya çıkmanın tehlikeli olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda, maskelerin devlet tarafından dağıtılacağı açıklanmış ancak son alınan karar ile tekrardan maske satışı serbest hale gelmişti. Peki, e-Devlet üzerinden maske başvurusu devam ediyor mu? Ücretiz maske başvurusu nasıl yapılıyor? Tüm bilgiler haberimizde…

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI DEVAM EDİYOR MU?

Maske satışının serbest olması sonrası ücretsiz maske dağıtımının durumu merak ediliyordu. Hükümet tarafından ücretsiz maske dağıtımının iptal edildiği hakkında bir açıklama yapılmadı. Ücretsiz maske başvuruları hale devam ediyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUS NASIL YAPILIR?

Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Halen aktif olan e-Devlet maske başvurusu sayfası üzerinden başvurularınız gerçekleştirebilirsiniz.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI



CERRAHİ MASKE SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin, adedinin KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satışa sunulacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, 8 Mayıs’ta İstanbul’da, akabinde büyük şehirlerden başlayarak diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maske satışı yapılabilecek.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışı mümkün hale gelmiştir.

* Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır.