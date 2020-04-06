Ücretsiz maske eDevlet başvuru sayfası! Ücretsiz maske nasıl alınır?

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı çalışmalarıyla vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılacağı açıklandı. İlk olarak ePTTAVM’den yapılacağı açıklanan başvuruların daha sonra e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği açıklandı. Yoğun ilgi gören ücretsiz maske başvuruları online olarak e-Devlet Kapısı’ndan T.C kimlik no ve şifreler ile giriş yapılarak adres bilgileri girilerek yapılabilecek.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURULARI E-DEVLET’TE

Ücretsiz maske başvuruları bugün e-Devlet sitemi üzerinden alınmaya başladı. Vatandaşlar ücretsiz maske başvurusu için, basvuru.turkiye.gov.tr adresinden T.C kimlik no ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak adres bilgileri ile başvuruda bulunabilecek.

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU EKRANI

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİNDEKİLERİ KAPSAMAYACAK

Ücretsiz maske teminin 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındakileri kapsamadığının altını çizen Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın almış olduğu karar istinaden; online ortamda maske.epttavm.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

* Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

* Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. Vatandaşların her hafta 1 paket (5 maske) alma hakkı bulunmaktadır. Maske PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.