Ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınır? Eczanelerden maske alabilmek için SMS kodu şartı…

Vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebilecek. Corona virüsü önlemleri kapsamında başlayan ücretsiz maske başvuruları hakkında merak edilenler haberimizde…

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

Tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren corona virüsü salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı.

Ücretsiz maske dağıtımı da bugün öğlen saatlerinde uygulamaya geçti. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C. kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

ÜCRETSİZ MASKE E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI

MESAJLAR KADEMELİ OLARAK ATILACAK

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararıyla ilgili açıklama yaptı. SÖZCÜ'ye konuşan Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Eczanelerden ne zaman maske alınabilecek?” sorusuna şu yanıtı verdi: Şöyle bir önlemimiz var, Sağlık Bakanlığı o 20-65 yaş arası gruba toplu mesaj atmayacak. Kademeli bir şekilde mesaj atacak. Mesajı gelen vatandaşımız eczaneye gelecek. Diyelim yarın 50-65 yaş arasına mesaj gelecek, belki 3 saat sonra 30-50 yaş arasına mesaj gelecek. Yığılmayı bu şekilde önlemeyi planlıyoruz. 10 gün için kişi başı beş maske verilecek. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.