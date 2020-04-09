Ücretsiz maske nasıl alınır? Bedava maske e-Devlet ve ePttAVM başvuru linki!

e-Devlet ve ePTTAvm üzerinden ücretsiz maske siparişleri alınmaya başlandı. Önce ePTTAvm üzerinden başlayan siparişler daha sonra e-Devlet’e geçtmişti. Şimdi iki platformdan aynı anda hizmet veriliyor. Maske talebi ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından karşılanacak. e-Devlet üzerinden alınacak başvurular kısa süre içerisinde değerlendirilerek siparişler tamamlanacak ve dağıtım PTT tarafından gerçekleştirilecek. İşte başvuru nasıl yapılır sorusunun cevabı…

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– E Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “ücretsiz maske talebi” yazın.

– Açılan sayfada kişisel bilgileriniz ile iletişim bilgilerini doldurunuz

– Diğer aile bireylerinizi eklemek istiyorsanız ‘Aile Bireyi Ekle’ seçeneğini kullanın ve aynı şekilde o kişinin de kimlik bilgilerini girin.

– Son olarak güvenlik sorusunu ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onayladıktan sonra en attaki ‘Maske Siparişi Ver’ butonuna basın.

ÜCRETSİZ MASKE E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI

ÜCRETSİZ MASKE EPTTAVM BAŞVURU SAYFASI

MASKENİN PARALI SATIŞI YASAKLANDI

Yeni kararla birlikte maskenin ücretli satışının yasaklandı. Buna göre içeride maske takma zorunluluğu bulunan mağazalar ya mağaza girişlerinde ücretsiz maske dağıtacak ya da maskesiz müşteriyi içeri alamayacak.