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Ücretsiz maskede yeni gelişme! Kod uygulamadan alınabilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan 'Hayat Eve Sığar' isimli uygulama üzerinden artık maske için kod alınabilecek.

Sozcu.com.tr
22:27 -
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Ücretsiz maskede yeni gelişme! Kod uygulamadan alınabilecek

Sağlık Bakanlığı, corona virüsüyle mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek, yönlendirmek, yaşanabilecek salgın hastalıkla ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla ‘Hayat Eve Sığar’ ismiyle bir mobil uygulama geliştirdi.

Bakanlık tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulamasında, telefon numarası ile doğrulama yaparak adım adım sorulan sorular cevaplanabiliyor.

Uygulamada sorulan sorulara verilen cevaplara göre, kişinin nasıl davranması gerektiğine göre yönlendirme alınabiliyor.

Verilen cevaplara göre yapılan yönlendirmelerin sadece öneri niteliği taşıdığı, nihai bir sonuç ya da kesinlik içermediği ve tavsiye niteliğinde olduğu aktarıldı.

Aynı zamanda uygulamadaki harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşılıp, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görülebiliyor.

MASKE KODU DA ALINABİLECEK

Mobil uygulamada yapılan güncellemeyle artık maske kodu da alınabilecek.

Güncelleme ile ücretsiz maske kodu, uygulamadaki ‘Sağlık Durumu’ sekmesi altından alınabiliyor.

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Son güncelleme: 22:55 03.05.2020
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