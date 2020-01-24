Ücretsiz otoparkın İBB’ye 2018 yılı maliyeti 2.4 milyon TL!

Sayıştay’ın 2018 yılı İBB denetim raporunda ücretsiz otopark kullanımının kamuya maliyeti de ortaya çıktı. Raporda, otoparklara ilişkin ücret tarifesinin İBB Meclisince belirlendiği ve İSPARK’ın belirlenen tarife üzerinden otopark ücretlerini tahsil edip brüt gelirin yüzde 25+KDV’sini İBB’ye gönderdiği anlatıldı.

Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde otoparklara ilişkin uygulanan ücret tarifelerinde mevzuata aykırı olarak ücretsiz kullanım hakkı tanınan kimselerin olduğu tespit edildi.

Bu durumun İSPARK AŞ’nin tahsilatlarının azalmasına neden olduğu ve böylece idarenin de gelir kaybı yaşadığı belirlendi. Raporda, milletvekillerinin 1, İBB sınırları dâhilindeki muhtarların 1 , İBB meclis üyeleri ve ilçe meclis üyelerinin ise 3 araca kadar otoparklardan ücretsiz yararlandığı aktarıldı.

İSPARK AŞ’den elde edilen bilgiler doğrultusunda; 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 arasında milletvekilleri, muhtarlar ve İBB ile ilçe meclis üyeleri tarafından ücretsiz otopark kullanımına ilişkin 269 bin 5 adet işlemin yapıldığı ve toplam 2 milyon 446 bin 884 TL gelirden mahrum kalındığı tespit edildi.

Aynı tarihler arasında basın kartı sahiplerine ait otomobiller tarafından ücretsiz otopark kullanımına ilişkin 78 bin 646 işlemin yapıldığı ve toplam 548 bin 543 TL’lik gelirden mahrum kalındığı belirlendi.

GÖREV Mİ ŞAHSİ Mİ?

Raporda araçların görev nedeni ile mi yoksa şahsi gerekçeler ile mi kullanıldığına ilişkin herhangi bir kontrol mekanizmasının bulunmadığı vurgulandı.

İBB Meclisi tarafından ücrete tabi işler için belirlenen tarifede yasaya aykırı olarak belirli kişilere otoparkların ücretsiz kullandırılmasının mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edildi. Bu mevzuata aykırı uygulamaya 2017 yılında da yer verildiği belirtilerek “Hatalı uygulamanın mevzuatına uygun olarak düzeltilmesi idarenin yararına olacaktır” denildi.

DENETİM KARTLARI MEVZUATA AYKIRI

2018 yılı içinde İBB’nin sunduğu toplu taşıma hizmetlerinden “denetim kartları” aracılığı ile de 113 bin 959 adet ücretsiz biniş de gerçekleştirildi. Sayıştay, Bakanlar Kurulu kararlarında haklarında muafiyet hükmü bulunmayan kişilerin, İBB tarafından “Denetim Kartı” verilerek toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarını mevzuata uygun bulmadı.

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BLOKE EDİLEN KARTLAR KULLANILMAYA DEVAM EDİYOR

Sayıştay, bloke edilen ulaşım kartlarının, bloke tarihinden sonra kullanılmaya devam edildiğini ve ilgili kişilere herhangi bir cezai işlem de uygulamadığını tespit etti. 2018 yılı içerisinde 21 bin 217 adet kaçak kullanım tespit edildiği aktarıldı. Bu kullanımlardan 6 bin 167 adedinin “Ücretsiz Geçiş” kategorisinden, geriye kalan 15 bin 50 adedinin ise “İndirimli Geçiş” kategorisinden gerçekleştirildiği belirlendi.