Ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman, nasıl olacak?

Yüz yüze eğitimin detaylarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 öğrenim yılında uzaktan eğitim ile derslerine devam eden öğrencilerin, tablet bilgisayar ihtiyaçlarının MEB tarafından karşılanacağını açıkladı.

ÜCRETSİZ TABLET NASIL DAĞITILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şunları dile getirdi.

“İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterlere bakılacak. Tabletlerin dağıtımı okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

– Uzaktan eğitimin ana mecrası EBA'da tüm yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Sorumlu oldukları içerikleri tekrar tekrar izleyebilirler. EBA'da ders anlatımları canlı sınıf uygulamaları öğrencilerimizin hizmetinde olmaya devam edecek.

– EBA destek merkezleri oluşturduk. İnternet ve bilgisayar sorunu olan öğrenciler oradan destek alabilirler. Öğrencilerimiz bu anlamda kendilerine en yakın noktaya ulaşabilirler. Bakanlık olarak 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize ulaşmaya başlayacak. Cihazların dağıtım süreci il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek.