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Üçüncü kattaki balkondan düştü! Tente hayatını kurtardı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın 3'ncü katındaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek, zemin kattaki dükkanın tentesine düşen 1 çocuk annesi Suna Cansız (45), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

21:30 -
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Üçüncü kattaki balkondan düştü! Tente hayatını kurtardı

Olay, Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde meydana geldi. Apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonuna çıkan Suna Cansız, iddiaya göre dengesini kaybederek, zemin kattaki dükkanın tentesine düştü.

Cansız’ın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla baygın haldeki Suna Cansız, kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cansız, daha sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA

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