Üçüncü kez ceza yedi… 10 bin TL’ye dayandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan ekipler, izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesti. Sanayide devriye gezen ekipler dolaşan bir aracı durdurmak istedi. Kaçmak isteyen araç, ekiplerin önüne kesmesiyle durduruldu.

3 kişinin bulunduğu otomobilden bir kişi yaya olarak kaçarken, diğer iki kişi ise kıskıvrak yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken, F.A ve V.Ş'ye sokağa çıkmaktan ayrı ayrı 3 bin 183 TL para cezası kesildi.

EHLİYET DE YOK

F.A'nın sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı günden bu yana 3. kez ceza yediği ortaya çıktı. Ayrıca şahsa yanında ehliyet bulundurmadığı gerekçesiyle trafik ekipleri tarafından işlem yapıldı.

Öte yandan İnegöl genelinde bu saatte kadar yaklaşık 12 kişiye yasaklara uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildiği öğrenildi. (İHA)