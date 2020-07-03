Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılmıştı! Dilara’nın son sözleri yürek yaktı

30 Nisan’da Dilara Ünal’ın evlerinin damında uçurduğu uçurtma, yüksek gerilim hattına takıldı. Demir çubukla uçurtmasını kurtarmaya çalışan Dilara, akıma kapılınca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 75’inde yanık oluşan Dilara, 14 Mayıs günü hayatını kaybetti. Dilara’nın cenazesi gözyaşları içinde Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

”ELİMİ TUTARKEN ÖLDÜ”

Evlat acısı yaşayan anne Zahide Ünal, “Yanma sonrası vücudundaki enfeksiyon iyice yayılıp böbreklerini çökertti. Kızıma böbreğimi veririm kurtulur, diyordum. Ama beklediğim gibi olmadı. Kızım elini tutarken öldü” dedi.

Acılı anne, daha önce de kızı gibi akıma kapılarak hayatlarını kaybedenler olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.

Anne Ünal, “Geçen gün de bir evin damında boya yapan işçinin fırçası tellere değmiş ve akıma kapılıp, ölmüş. Çünkü teller o kadar yakın geçiyor ki evlerin üstünden. Rüzgarlı havalarda tellere bir şey takılınca ya da aşağıya sarktığın da bile birinin o tellere yanlışlıkla değip akıma kapılması an meselesi. Bu konu hakkında mücadelem sürecek” diye konuştu.

”YARIN ÖLECEĞİM, UĞRAŞMAYIN ARTIK” DEMİŞ

Dilara’nın hayvanları çok sevdiği için veteriner hekim olma hayali olduğunu anlatan acılı anne, “Hayalleri yarım kaldı. Başka hayaller yarım kalmasın. Benim kızım ölmeden bir gün önce kendisiyle ilgilenen hemşirelere ‘niye bu kadar uğraşıyorsunuz, yarın öleceğim uğraşmayın artık’ demiş. Biz bu acıyı yaşadık. O telleri oradan kaldırsınlar ki başka canlar gitmesin” ifadelerini kullandı. (DHA)