Uçuş yasağı getirilen ülkeler hangileri? Türkiye’den 4 ülkeye seyahat yasağı

İngiltere’de ortaya çıkan ve kısa sürede Hollanda, Danimarka ve Avustralya’ya da yayılan yeni bir corona virüsü mutasyonu ülkeleri harekete geçirdi. Corona virüsü nedeniyle bazı ülkelere Türkiye'den seyahat sınırlaması getirildi.

4 ÜLKEYE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Bu kararın ardından Türkiye de hareket geçti ve 4 ülkeye uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.

KARANTİNA KURALLARI UYGULANACAK

*İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir.

TAHLİYELER KONTROLLÜ OLARAK YAPILACAK

Konuyla ilgili bir açıklama da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur.”

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Uçuşların askıya alınmasının ardından Türk Hava Yolları'dan (THY) da yolcularla ilgili açıklama yapıldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü İngiltere'de tespit edilen virüsün mutasyona uğramış halinin Hollanda, Danimarka ve Avustralya’da da görüldüğünü bildirmişti.

CORONADAN DAHA BULAŞICI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra dahil ülkenin güneydoğusunda son dönemdeki vaka artışlarının mutasyon geçirmiş yeni corona virüsü türünden kaynaklandığını açıklamıştı. Johnson, bu yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.