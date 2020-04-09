Uçuşlar ne zaman açılır? Uçak seferleri başlama tarihi belli mi?

Corona virüsü salgınıyla birlikte ülke ve dünya genelinde seyahat yasakları başladı. Geçtiğimiz haftalarda başlayan seyahat yasakları kapsamında uçuşların da büyük bir kısmı yasaklandı. Peki uçuşlar ne zaman başlar?

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAR?

Uçuşlar ne zaman başlar sorusu henüz cevap bulmadı ancak salgının artışı dikkate alınınca uçuşların haftalar sonra bile başlayamayacağı tahmin ediliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ

Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan Seyahat İzin Kurulları oluşturuldu. Seyahat İzin Belgesi talepleri, otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecek. Kapsam dahilindeki vatandaşların izin talepleri, otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan başvuru masaları, Bakanlık tarafından bu işlemler için tahsis edilecek “Alo 199” çağrı merkezi ile İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi üzerinden alınacak.

Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacak.