Uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri başlama tarihi belli mi?

Geçtiğimiz haftalarda alınan corona virüs önlemleri kapsamında, virüsün yayılmasını önlemek adına uçak seferleri iptal edilmişti. Vatandaşlar uçuşların ne zaman başlayacağını merakla araştırıyor. Peki uçuşlar ne zaman açılır?

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları, dış hatlarda planlanan uçuşlarını 28 Mart’ta 1 Mayıs tarihine kadar durdurduğunu açıklamıştı. THY tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ise dış hat uçuşlarının 20 Mayıs'a kadar iptal edildiği bildirildi. İç hat uçuşlarda ise değişiklik olmadı. İç hatlarda ise uçuşlar 4 Nisan’da sona ermiş, tekrar başlayacağı tarih olarak 20 Nisan gösterilmişti.

Açıklamada şöyle denildi:

“Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda

Tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.”

Ülkemizde en çok kullanılan bir diğer havayolu firması olan Pegasus da seferlerini Sivil Havacilik Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28 Mart’ta durdurduğunu açıklamıştı.

İki firmanın da tekrardan ne zaman uçuşlara başlayacağı resmi olarak açıklanmadı.

Bir açıklama da Pegasus’tan geldi;

Pegasus, corona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs 2020 tarihinden 15 Mayıs 2020 tarihine kadar tüm seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada, 25 Mart 2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden corona virüsü nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemlerinin şu şekilde düzenleneceği aktarıldı:

“Ücretsiz Açığa Alma:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

– Biletinizi açığa almak ücretsizdir.

– Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.

– Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ücretsiz iade hakkına sahip olursunuz.

– Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.