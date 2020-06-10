Uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar başladı mı?

Corona virüsü salgını kapsamında durdurulan uçuşlar yeniden başlıyor. Salgının yayılımının önlenmesindeki en önemli kararlardan olan uçuş yasakları normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden gerçekleşecek. Son olarak THY ve Pegasus uçuşların başlamasıyla ilgili duyuru paylaştı. İşte yurt içi ve yurt dışı uçuşların başlayacağı tarihler…

YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

THY’nin yurt dışı uçuş seferleri 11 Haziran 2020 Perşembe günü yeniden başlıyor. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt dışına uçuşların 11 Haziran itibariyle başlayacağını, detaylı bilgilere kurumun internet sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Pegasus Hava Yolları, 13 Haziran itibariyle gerçekleştirilecek Almanya uçuşları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada “13 Haziran – 21 Haziran haftasında Almanya ile Türkiye arasında sadece aşağıdaki uçuşlar gerçekleşecektir ve listenin altında belirtilen kriterlere uygun misafirlerimiz kabul edilecektir” denildi.

Anadolu Jet’ten yapılan açıklamada ise, “Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte 11 Haziran 2020 tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarımıza başlıyoruz. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarımız için hazırız!” ifadelerine yer verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haziran ayında kademeli olarak, 40 ayrı ülkeye uçuşların başlatılmasının planlandığını söylemişti. İlk aşamada, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık” ifadelerini kullandı.