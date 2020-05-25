Uçuşları ne zaman başlayacak? İç hat uçuşları için tarih belli oldu…

Corona virüsü pandemisinde en çok etkilenen sektörlerden biri de havayolları şirketleri olmuştu. Virüsün yayılmasın önlemek için alınan seyahat yasağı sonrası THY, Pegasus ve diğer havayolları firmaları iç hata uçuşlarını ertelemişti. Corona virüsü ile ilgili atılan normalleşme adımları sonrasında vatandaşlar uçuşların tekrar ne zaman başlayacağını merak ediyordu. İşte Türkiye'de iç hat uçuşlarının başlayacağı tarih…

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları, son yaptığı açıklamaya göre iç hat uçuşları 4 Haziran, dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak. Ayrıca THY, artık kabin bagajlarının olmayacağını ve tüm bagajların kabin altında kabul edileceğini açıkladı.

PEGASUS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'de en çok tercih edilen havayolu şirketlerinden biri olan Pegasus, 4 Haziran'a kadar olan biletleri iptal etti. Bu karar Pegasus'un da 4 Haziran itibariyle iç hat seferlerine başlayacağı olarak yorumlandı.

Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren SunExpress de iç hat uçuşlarının 4 Haziran ile başlayacağını açıkladı.