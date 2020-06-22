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Udumbara çiçeği nedir? Efsane çiçek Udumbara…

7 milimetrelik çapı ve 1 milimetrelik gövdesi bulunan udumbara çiçeği, çiçeklerin ve meyvelerin üzerinde çıkabilmektedir. bin yılda bir açtığı düşünülen udumbara çiçeği efsaneleşmiş bir çiçek olarak bilinir. İşte udumbara çiçeğinin merak edilenleri...

11:14 -
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Udumbara çiçeği nedir? Efsane çiçek Udumbara…

Udumbara Hint dilinin en eski hali olan Sanskritçede 'cennetten gelen hayır çiçeği' anlamına gelmektedir. İnsanların cennetten geldiğine inandıkları bu nadir görülen çiçek görüldüğünde cennette gibi yaşayacakları Budist inancında yer almaktadır.

UDUMBARA ÇİÇEĞİ EFSANESİ NEDİR?

Udumbara çiçeği ağaçların dallarında parazit olarak yetişen bir çiçektir. Youlan Paulo ismiyle de bilinen bu çiçek çapı 7 mm gövdesi 1 mm olan çok küçük bir çiçektir. Üzerinde yaşadığı ağacın meyvesi içinde yetiştiği için gözle görülmesi oldukça zordur. Udumbara çiçeğinin üç bin yılda bir açtığı ve çok nadir görüldüğü inancı üzerine bu çiçek ile ilgili bir inanç gelişmiştir. Budistlerin inandığı efsaneye göre mucize bir çiçektir.

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